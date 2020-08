C'è voglia tornare a tirare a canestro: i Bugs preparano la prossima stagione

C'è voglia di tornare a correre e tirare a canestro tra i giovanissimi atleti e gli allenatori dei Bugs, dopo una stagione difficile, che ha visto gli istruttori bianco-rossi lavorare a pieno ritmo con i propri tesserati ma in un ambiente del tutto diverso e insolito, causa l’emergenza coronavirus, proponendo attività tecniche, attività motorie e le challenge settimanali, vere e proprie sfide dalle caratteristiche più disparate, che hanno originato un tabellone punteggi con tanto di classifica finale.

I vincitori hanno vinto buoni acquisto presso il punto vendita Erreà e materiale tecnico.



Sperando di essersi lasciati alle spalle l’emergenza covid, in casa Bugs si programma la nuova stagione sportiva, andando a studiare i protocolli recenti e attendendo le nuove linee di demarcazione dell’attività di palestra, in attesa di conoscere gli sviluppi e la definizione del quadro orario degli impianti sportivi.



Sicura la conferma di tutti gli istruttori, ad eccezione di Mauro Bordi e Sara Allara, che prendono un piccolo stop per motivi personali: la dirigenza, gli istruttori e tutte le famiglie li ringraziano per il lavoro eccellente svolto in questi anni. I Bugs salutano idealmente anche il gruppo nati 2008, che entra nel mondo della pallacanestro giovanile di casa Rices. Una piacevole novità è il ritorno nel mondo minibasket di Edoardo Pessano, un istruttore che già aveva lavorato con i Bugs nel recente passato.



Il sodalizio di Stefano Gherzi, sotto il coordinamento di Luca Colombi, vedrà quindi ai nastri di partenza i seguenti gruppi minibasket con i relativi istruttori: Pulcini nati 2014-2015 istruttrice Adriana Coralluzzo, Scoiattoli nati 2013 istruttore Giacomo Mattea, Scoiattoli nati 2012 istruttore Giacomo Mattea, Aquilotti nati 2011 istruttore Luca Colombi, Aquilotti nati 2010 istruttore Adriana Coralluzzo, Esordienti maschili Edoardo Pessano, Esordienti femminili Luca Colombi. Gli assistenti dei vari gruppi sono in via di definizione, sicuramente continueranno ad essere protagonisti Fabrizio Valentini, Giorgio Lobascio, Irene De Angelis, Caronine Ansu e Simone Caridi.



Come tutte le società sportive, anche i Bugs sono in attesa di capire come e quando si potrà riprendere l’attività a settembre, per ora regna ancora l’incertezza circa data della ripresa e modalità, ma siamo sicuri che entro il mese corrente si possano dipanare dubbi ed incertezze.

Nel frattempo, per qualsiasi informazione circa l'attività e i corsi è possibile scrivere a vercellibugs@libero.it o contattare Stefano Gherzi 346.5847510 o Luca Colombi 349.7241599.