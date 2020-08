Focolaio Covid: rinviato anche il concerto della Camerata Ducale

Dopo la serata tributo a Jovanotti, anche il concerto della Camerata Ducale in programma domenica, viene rinviato in via prudenziale dopo l'individuazione di un focolaio di contagio a Vercelli. La decisione, presa in accordo con l'amministrazione, ha ovviamente un carattere prudenziale per evitare ogni possibile occasione di diffusione del virus. Al Salone Dugentesco era programma il concerto "Le Violon Noir" di Guido Rimonda e Cristina Canziani, appuntamento di chiusura della stagione di "Camera con Vista".