Santhià, controlli notturni nei parchi e nei locali pubblici

Gli agenti in servizio nei parchi cittadini di Santhià

Si chiama "Estate sicura" il progetto di controllo del territorio attivato a Santhià in particolare nei fine settimana: gli agenti della Polizia Locale, aggiungono ai servizi ordinari quotidiani (abitualmente dalle ore 8 alle ore 20), anche una serie di controlli notturni per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid e, più in generale, il rispetto delle norme e dei principi che regolano la serena convivenza.