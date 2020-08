Riva Vercellotti coordinatore provinciale di Forza Italia

"Carlo Riva Vercellotti guiderà Forza Italia come nuovo coordinatore provinciale di Vercelli". Ad annuciarlo, in una nota diramata nel pomeriggio, è il coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte, Paolo Zangrillo. "Sono soddisfatto che sia Vercellotti a prendere in mano il partito perchè è espressione degli ideali fondanti di Forza Italia, quei principi liberali, cristiani, garantisti ed europeisti che sono centrali per la costruzione di un centrodestra competitivo - aggiunge Zangrillo -. Sono convinto che Carlo grazie alla sua lunga esperienza di amministratore in Comune, Provincia e oggi in Regione potra permettere di attrarre nuovi iscritti e simpatizzanti legati a quella società del fare che è l'ossatura portante del Paese".

La nomina, che mette una pietra tombale sulle voci circolate nei giorni scorsi relativamente a un imminente passaggio di Rova Vercellotti a Fratelli d'Italia, è stata accolta con estrema gratitudine dall'interessato.



“Sono grato e onorato di questo incarico e della fiducia che mi è stata riservata per la coerenza dimostrata in tanti anni di vita politica e amministrativa locale - dice Riva Vercellotti -. Il mio impegno sarà avvicinare le persone serie, le persone per bene, quelle che non hanno timore che si possa immaginare, oggi, una linea politica nuova, chiara, ispirata ai principi liberali, senza curarmi invece di chi ha inteso prendere altre strade per ragioni contingenti o per aspirazioni personali. Il partito non lo immagino come un esercizio di potere ma come un luogo dove guardare agli interessi diffusi dei cittadini, delle imprese, dei comuni, del variegato mondo associativo del nostro territorio: come un laboratorio di idee e proposte. Su questo intendo muovermi e nelle prossime settimane prenderà forma la nuova squadra che mi sarà vicina in questa nuova stagione. Posso anticipare che il Coordinatore regionale, Paolo Zangrillo, che ringrazio sinceramente per la fiducia che mi ha riservato, ha già individuato in Antonio Prencipe la persona che mi affiancherà in questo impegno, nel ruolo di vice".