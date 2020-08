Rinviato il concerto della Jovaband

Prima misure dopo l'inatteso incremento del numero di contagida Covid registrato in in questi ultimi giorni in città.

Lo spettacolo "Tributo a Jovanotti" della Jovaband, previsto nell'ambito della rassegna "NotTe d'Estate" e inizialmente in programma sabato 8 agosto alle 21.30 in piazza Cavour, è stato rinviato. Lo comunica il sindaco, Andrea Corsaro, precisando di aver "preso questa decisione a titolo precauzionale e per evitare ogni possibile rischio, in attesa che si stabilizzi l’attuale situazione di attenzione sanitaria".

L'appuntamento non è comunque annullato: nei prossimi giorni verrà comunicata la nuova data, prevista entro l’estate.