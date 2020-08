Prencipe: "Non è Maura Forte che può dare lezione di coesione"

Riceviamo e pubblichiamo.

A proposito della nota del Pd vercellese, trovo alquanto curioso che a dare lezioni di coesione di coalizione sia proprio Maura Forte e il suo Pd che, al contrario, ha fatto della divisibilità (di partito e di coalizione) lo stendardo della sua amministrazione. Solo nel primo anno del loro mandato quanti assessori si erano già dimessi? E in 5 anni? Decine tra assessori e consiglieri si sono dimessi in palese contrasto con l'amministrazione di centrosinistra… Abbiamo perso il conto ma la fuga è stata veramente imbarazzante.

Ora, che il Pd venga a darci lezioni di coesione è davvero fuori luogo e ridicolo!

Così come trovo imbarazzante avventarsi subito come avvoltoi, intravedendo scricchiolii che non esistono. La dialettica, all'interno di gruppi formati da più partiti esiste ed esisterà sempre: è il sale della democrazia vivaddio!

Ci stanno punti di vista differenti, o suggerimenti per far meglio, ma lontani dalle fibrillazioni quotidiane vissute in epoca Forte. Quindi tranquilli che questa amministrazione governerà fino a fine mandato senza tanti scossoni. Costruendo e cercando di porre rimedio alle vistose carenza dell’epoca Forte.