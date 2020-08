Covid a Vercelli: anomalo aumento di casi. Sono persone giovani e asintomatiche

Giovani e asintomatici. E' l'identikit dei nuovi casi di positività registrati nell’ultima settimana nell’area urbana di Vercelli "dove - si legge in una nota dell'Asl - c'è stato un incremento di casi Covid19". Dal 31 luglio al 6 agosto (ultimo bollettino al momento disponibile) sono 14 i nuovi casi di positività accertati. Nei sette giorni precedenti, in effetti, c'era stato un solo caso nuovo. Il bollettino contagi registra l'evoluzione del virus a livello provinciale, tuttavia la nota di Asl e Prefettura rende evidente che, la situazione, fa riferimento in particolare al capoluogo.

Tutti i casi sono stati già presi in carico dal Servizio di Igiene e Salute Pubblica (Sisp) dell’Asl di Vercelli, ma intanto, in una nota congiunta di Asl, Comune e Prefettura si raccomanda la massima cautela e osservanza delle norme.

"È fondamentale ricordare ai cittadini che per evitare la diffusione del virus occorre rispettare in modo stringente le misure indicate dal Ministero della Salute: mantenere il distanziamento sociale e proteggere le vie aeree con l’uso attento e rigoroso della mascherina - si legge nella nota - Questi comportamenti virtuosi, seppur più ostici in un periodo estivo, sono assolutamente necessari per evitare di incorrere nuovamente in una situazione epidemiologica simile a quella vissuta nei mesi scorsi".

L'invito, dunque, è al rispetto di tutte le misure di sicurezza previste con un appello e un richiamo al senso civico e di responsabilità di ciascuno.