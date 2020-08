Rices pronti a ripartire (ma chissà quando quando...)

Si avvicina la ripartenza della nuova stagione dei Rices Basket Vercelli. La data di ripresa ufficiale è ancora fumosa, “potrebbe iniziare a novembre la stagione della prima squadra” dice il Presidente Francesco Rey. Da segnalare l’innesto di un nuovo membro all’interno dello staff tecnico dei Rices per la stagione 2020/21: Massimo Acquadro lascia Pallacanestro Biella e lega il proprio futuro ai Rices. A presentarlo è stato Rey, il presidente ha speso parole di elogio e stima verso il nuovo elemento “è un ragazzo giovane, di prospettiva e puntiamo molto su di lui”. Acquadro sarà l’allenatore delle giovanili ed assistente del confermato coach Galdi per la Serie C Silver.

Lo staff al completo

Il neo elemento dello staff dei Rices (a Biella) si è occupato del minibasket, dell’Under 18 e della prima squadra. Confermati molti elementi dalla passata stagione: ad occuparsi dell’Under 13 sarà sempre coach Antonio Galdi. “I classe 2008 arrivano dai Bugs, sono 25 ragazzi e cercheremo di spalmarli su più campionati in modo da farli giocare tutti” precisa subito Rey.

Capitolo Under 14: il gruppo del campionato Elite sarà allenato sempre da Galdi. Il gruppo dell’Under 14 Regionale invece sarà gestito da Massimo Acquadro. Rey lancia un’anteprima importante “Verrano aggregati all’Under 14 molti elementi dell’Under 13, in quanto tutti devono giocare”. Ad Edoardo Pessano viene confermata la panchina dell’Under 15, in aggiunta si occuperà del minibasket. Davide Simoni allenerà e si occuperà dell’Under 16. Chiude il reparto dello staff tecnico Alex Buffon, che ricoprirà sempre il ruolo di assistente della squadra vercellese. Confermato come preparatore atletico di tutti i gruppi Christian Balocco.

Il futuro

“Per quanto riguarda i 2002 abbiamo solo 6 ragazzi, non bastano per creare un’Under 20, vedremo cosa fare” dice subito Rey. La data di partenza resta molto vaga, ma la dirigenza dei Rices – a nome del presidente - ha già le idee assolutamente chiare: “Siamo in alto mare per quanto riguarda la certezza della data di avvio del campionato. Ma non solo, anche i protocolli per rispettare le regole ed impianti sono molto complicati. È una situazione in garbugliata anche per le istituzioni (Comune e Provincia), vedremo cosa fare. Siamo sicuri di far partire gli allenamenti in concomitanza con l’inizio della scuola il 14 settembre”. Situazione Piacco, ad aggiornarci sui lavori e sulle tempistiche è sempre il Presidente Rey “il Piacco è in totale ristrutturazione. Stanno rifacendo il parquet e gli spogliatoi, dovrebbero terminare i lavori a novembre, in totale concomitanza con l’inizio del campionato”.