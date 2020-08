Santhià, cade da circa 7 metri: è in codice rosso

E' ancora molto incerta la dinamica di quanto accaduto in serata a Santhià dove un uomo, di circa 30 - 35 anni, di cui non sono note le generalità, ha riportato gravi ferite cadendo dall'altezza di circa 7 metri, dall'esterno di un appartamento.

Nell'impatto al suolo l'uomo è rimasto gravemente ferito: soccorso dal personale del 118 è stato giudicato in grave pericolo di vita ed è atteso l'arrivo dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Sul posto sono presenti i carabinieri per accertare la dinamica dell'accaduto e far chiarezza sulla vicenda.