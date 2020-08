Sofia e Nicolò, giovani vercellesi alla scuola politica di Renzi

Sono Sofia e Nicolò i giovani under 30 di Italia Viva che dalla provincia di Vercelli parteciperanno alla Scuola di formazione e di politica “Meritare l’Europa” di Matteo Renzi ed Elena Bonetti, quest’anno a Castrocaro dal 26 al 28 Agosto. Sofia Omome Delsignore arriva da Gattinara, ha 22 anni, si laurea ad ottobre in Mediazione linguistica e culturale (curriculum politico-economico), in cinese e inglese, all'Università Statale di Milano.

Nicolò Barbero Mazzucca è di Borgosesia, compie 21 anni a ottobre, ha terminato il secondo anno di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

“Meritare l’Europa non è una semplice scuola di politica - spiegano i coordinatori di Italia Viva Vercelli, Francesca Tini Brunozzi e Diego Costanzo - ma un’occasione inedita di formazione, incontro, discussione. Un tempo per lavorare insieme, per studiare, conoscere, appassionarsi: perché per osare sogni grandi servono strumenti interpretativi dell’oggi e del futuro che si sta generando. Per questo vogliamo formare una nuova classe dirigente, che sia competente, coraggiosa, appassionata; una generazione di leaders non di followers".

Per i coordinatori vercellesi del partito di Renzi c'è un altro elemento di soddisfazione: "Siamo particolarmente contenti perché Sofia e Nicolò rappresentano anche quella parità di genere che è nel dna del nostro partito, cardine della sua struttura organizzativa, ribadita nel cuore della Carta dei Valori di Italia Viva. Come partito - concludono Tini Brunozzi e Costanzo - teniamo molto alla formazione della sua nuova classe politica e scommettiamo sui giovani perché, in accordo con la ministra alla Famiglia e Pari opportunità Elena Bonetti, l’esperienza più bella che la politica può far vivere è che tutto ciò che facciamo non è mai per noi stessi. Sono questi i valori in cui Italia Viva crede, investe e continuerà ad investire. Per liberare il protagonismo dei nostri cittadini di oggi e proiettarli nel domani”.