Rimorchio rovesciato: incidente a Villata

Nessuna persone coinvolta ma complesse operazioni di messa in sicurezza: il ribaltamento di un rimorchio agricolo, avvenuto intorno alle 12 a Villata, sta creando diversi problemi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta sulla SP 12 a Villata per un incidente che ha coinvolto un rimorchio agricolo dhe si è ribaltato sulla sede stradale.

Come detto non ci sono state persone coinvolte, ma il recupero del mezzo è risultato complesso: con l'ausilio dell'autogru, il personale si è occupato della rotazione e messa in strada del rimorchio. L'intervento si è protratto per alcune ore.