Strade al buio e danni per 75mila euro: a Caresana gli scavi mandano ko l'illuminazione pubblica

In giallo i punti luce funzionanti, in grigio quelli che mostrano difetti, in viola quelli con danni accertati

Conto salato e tempi lunghi di ripristino, a Caresana, dopo che l'illuminazione pubblica di mezzo paese è stata danneggiata nel corso degli scavi collegati alla posa della fibra internet ultraveloce.

Dopo una serie di continui e insoliti black out, che hanno interessato numerose vie del paese, l'amministrazione comunale ha avviato una serie di controlli, appurando che ci sarebbero stati dei danni e dei tentativi di ripristino degli stessi che però non sono andati a buon fine.

E tuttora alcune vie di Caresana, restano al buio. Tra queste anche corso Roma, via Giuseppe Mazzini, parte di via Silvio Pellico, via Capitano Ranco.

"Il nostro gestore della pubblica illuminazione ha comunicato il totale dei danni causati dagli scavi di Open Fiber - spiega in una nota il sindaco, Claudio Tambornino -. Attualmente abbiamo molti corpi illuminanti in avaria oltre alle linee primarie sotto tensione. Il danno ammonta a circa 75mila euro". E, per spiegare più chiaramente l'entità del danno, del quale dovrà rispondere la ditta che l'ha causato, Tambornino fornisce ai concittadini anche una cartina in cui sono indicati i punti luce funzionanti (in giallo), quelli funzionanti con difetto (in grigio) e quelli danneggiati (in viola). E l'immagine sconfortante.

"Il problema attuale - aggiunge il sindaco - è l'impossibilità ad avere, a breve termine, i corpi illuminanti sostitutivi e pertanto il lavoro di ripristino è previsto per la prima settimana di settembre a causa dell'indisponibilità del fornitore a magazzino. Attendiamo novità dal nostro gestore nei prossimi giorni sperando di poter avere buone notizie".