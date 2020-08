Concorso "R-Estate a Vercelli": consegnati i primi monopattini

Sono stati consegnati ai vincitori i primi 4 monopattini elettrici vinti nell’ambito del concorso a premi "R-Estate in città a Vercelli e Crescentino", organizzato da Ascom Vercelli che premia gli acquisti nei negozi aderenti con “clicca e vinci” (ogni 5 euro di spesa).

I premi in palio, 2.000 buoni da 10 euro e 10 monopattini elettrici, sono offerti da AtenaIren. Presenti alla premiazione Mariel Vasquez per Atena-Iren, Paola Bussi per Ascom e la titolare della “Bottega di una Volta” di Vercelli. Giovedì mattina 6 agosto la premiazione negli uffici di Atena-Iren in corso Palestro.

Questi i nomi dei fortunati vincitori: Serena Venaruzzo che ha fatto acquisti nel negozio Nuova Immagine di Angela Lerose a Crescentino; Luca Ventura per gli acquisti nel negozio La Bottega di una Volta a Vercelli; Orietta Tumiatti per gli acquisti al negozio Erika Bijoux & More a Vercelli; Sara Vitellini che ha fatto tappa al Ristorante Vecchia Brenta a Vercelli.

"Un grazie allo Sponsor Atena-Iren oltre che esercenti ed acquirenti - si legge in una nota dell'Ascom, in cui si ricorda che - si può vincere fino al 30 agosto comprando nei negozi aderenti: per informazioni è possibile consultare il sito www.ascombuoni.it".