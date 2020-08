Centro Nuoto, la nuova copertura - FOTO

Arrivati nel pomeriggio di mercoledì con un transito eccezionale, le lastre per la copertura in policarbonato della vasca esterna del Centro Nuoto fanno già bella mostra di sé, montate nella giornata di giovedì sulla struttura scorrevole lamellare posizionata nelle scorse settimane.

Intanto anche lo stabile destinato a ospitare gli spogliatoi è già stato completato, almeno esternamente: dopo la lunga sospensione dovuta al Covid, i lavori nel cantiere per la piscina sono ripresi a tutto spiano anche nel periodo estivo.

L'obiettivo, come ha detto più volte il vice sindaco Massimo Simion, è poter far nuotare i vercellesi già nell'inverno 2020: ma per questo sarà fondamentale, oltre al completamento dei lavori, anche il bando di gara per l'assegnazione dell'impianto.

Dopo tanti anni di attesa, dunque, il 2020 potrebbe essere davvero la volta buona per porre fine alla telenovela della piscina coperta. Anche se, sullo sfondo, resta il problema del recupero di altri due impianti cittadini: il Centro Nuoto vero e proprio - con il nodo dell'eternit e degli impianti ormai vetusti da affrontare - e la derelitta piscina scolastica di via Prati, ormai abbandonata da quasi un decennio.