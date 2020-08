Centri estivi comunali: altre tre settimane di attività

Altre tre settimane di centro estivo: con una delibera di Giunta proposta dal Sindaco Andrea Corsaro e approvata nella mattina di mercoledì il prolungamento di tre settimane per i centri estivi comunali che riprenderanno dal 24 agosto per concludersi l’11 settembre.

A partire da oggi, giovedì 6 agosto, e fino a venerdì 14 agosto sono aperte le iscrizione al prolungamento del centro estivo per i bambini/ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado.

"E’ la prima volta - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - che, nonostante il periodo di straordinaria difficoltà, che i centri estivi coprono un arco temporale così esteso: la decisione è stata dettata dalla volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie vercellesi. L’Amministrazione Comunale, anche grazie all’interesse in merito dell’assessore Emanuele Pozzolo, ha pensato di prolungare in via straordinaria i centri estivi per facilitare i genitori alla ripresa del lavoro e dare ai bambini la possibilità di momenti socialità e di gioco, a cui hanno rinunciato nei mesi scorsi".

Il centro estivo proseguirà le proprie attività con le stesse modalità seguite nel mese di luglio ed è rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'organizzazione è resa possibile grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione dell’Arcidiocesi di Vercelli che ha messo a disposizione numerosi oratori: nel mese di luglio e per le prime tre settimane di agosto le parrocchie della Beata Vergine Assunta ai Cappuccini, lo Spirito Santo e la Regina Pacis, mentre per questo ulteriore periodo si sono rese disponibili le Parrocchie dello Spirito Santo, del Concordia e San Salvatore.

Per informazioni e per la consegna a mano delle domande, l'Ufficio Istruzione del Comune sarà aperto giovedì 6 agosto e venerdì 7 agosto dalle ore 16.30 alle ore 19, ma le domande di iscrizione, scaricabili dal sito del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it potranno anche essere inviate all'email: centriestivi2020.vercelli.