Case Atc di via Palli: dalla Regione l'ok al piano di riqualificazione

Palazzine Atc di via Natale Palli: dalla Regione è arrivato il via libera all'operazione, concordata da Comune e Agenzia Territoriale della Casa per trasferire sul progetto di riqualificazione degli stabili i fondi che il bando regionale aveva assegnato per la rimozione dell'amianto.

Un passaggio fondamentale per poter dare attuazione al progetto da 2 milioni 460mila euro destinato a riqualificare completamente le sei palazzine - 74 alloggi in tutto - che oggi versano in condizioni di degrado strutturale davvero rilevante. Per la rimozione dell'eternit, invece, l'Atc seguirà la strada di utilizzare l'Ecobonus del 110% previsto dal Governo nell'ambito delle misure post Covid di rilancio dell'economia.

La determina del settore Politiche del Welfare che accetta l'accordo trovato tra Comune e Atc è stata trasmessa due giorni fa agli uffici vercellesi come al ministero e troverà applicazione dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

"Il gioco di squadra tra la Regione Piemonte, il Comune di Vercelli e Atc Piemonte Nord premia la città di Vercelli - commenta il vicesindaco Massimo Simion, tra i fautori dell'accordo -. E’ stato autorizzato dalla Direzione Sanità e Welfare un intervento dal costo complessivo di 2 milioni e 300 mila euro per la riqualificazione di 74 alloggi di Via Natale Palli. L’intervento rientra nei criteri stabiliti dal CIPE, per il quale il Comune di Vercelli interverrà con un cofinanziamento di euro 460 mila euro".

“Abbiamo fatto un importante passo in avanti - commenta Simion - e siamo fiduciosi di ottenere, in tempi brevi, l’autorizzazione definitiva da parte del ministero per il trasferimento delle risorse. Il nostro obiettivo è di partire quanto prima con i lavori, restituendo dignità e sicurezza alle sei palazzine dopo anni di abbandono e incuria. Grazie alla collaborazione di Alessandro Stecco, nel suo duplice ruolo di presidente della commissione regionale alla sanità e consigliere comunale, siamo riusciti a perfezionare l’iter del provvedimento negli uffici regionali in tempi ragionevoli. Mi sembra doveroso e corretto evidenziare l’impegno dimostrato negli ultimi anni da parte del consigliere comunale Michelangelo Catricalà, per risolvere la complicata situazione di via Natale Palli”.