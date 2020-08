"Note d'estate": 4 concerti tra melodico e rock

Si apre domani, giovedì 6 agosto, alle 21, la rassegna "Note d'estate": quattro concerti estivi organizzati dall'amministrazione comunale. La serata d'esordio, ospitata nel chiostro di San Pietro Martire, è con il pianoforte di Luigi Ranghino ed è dedicata alle “Canzoni d’Autore”, brani celebri che hanno rappresentato la colonna sonora della vita di tante persone. La serata, a ingresso libero, richiede tuttavia la prenotazione del posto a sedere (com'è previsto dalle disposizione anti-covid) da riservare inviando una mail a eventi@comune.vercelli.it.

Sabato, in piazza Cavour, l'appuntamento è con la Jovaband, tribute band di Jovanotti, molto apprezzata in svariate esibizioni e capace di fare il pienone anche negli stadi. L'appuntamento alle 21,30, è in piazza Cavour, dove sarà richiesto il mantenimento del distanziamento sociale e, ovviamente, l'uso della mascherina.

Sempre in piazza Cavour, il 14 agosto, spazio a Vanna Isaia con la suo show "Music in red" intervallato dall'esibizione di ballo di Ar.Sa Dance.

L'ultimo appuntamento musicale, la sera di Ferragosto, è con la Rock School di Bobby Trap: in programma musica rock dagli anni '50 in poi per un appuntamento che si propone di catturare un po' tutti i generi di pubblico.

"Abbiamo voluto organizzare questi appuntamenti - spiega il sindaco Andrea Corsaro, presentando "Note d'Estate" insieme agli assessori Mimmo Sabatino, Patrizia Evangelisti e Maurizio Tascini - per offrire un'occasione di intrattenimento a quanti trascorreranno l'agosto in città. Dopo tanti mesi chiusi in casa sarà un piacere potersi incontrare nuovamente per ascoltare musica all'aperto, rispettando le misure di sicurezza ma godendosi anche un po' di svago".

Intanto sono allo studio gli appuntamenti per il prossimo autunno. "Abbiamo diversi progetti - spiega Sabatino - per i quali stiamo preparando i protocolli di sicurezza che, al momento, rappresentano la parte più impegnativa, anche dal punto di vista economico degli investimenti. Il lavoro che abbiamo fatto per Bentornata Vercelli! è stato fondamentale anche sotto questo punto di vista, perché ha tracciato la strada da seguire anche per l'organizzazione delle manifestazioni successive".