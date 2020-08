Torrazza Piemonte: uomo muore investito da un treno. Disagi alla circolazione ferroviaria

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, nella stazione ferroviaria di Torrazza Piemonte, al confine tra la provincia di Torino e Vercelli. Poco prima delle 14.30, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in transito. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Disagi sulla circolazione ferroviaria sulla linea Torino - Milano: il treno regionale veloce 2019, con partenza da Chivasso prevista alle 14.20 e diretto a Milano Centrale è stato infatti soppresso. E' partito invece da Santhià, e non da Torino Porta Nuova, il treno regionale veloce 2021, sempre diretto a Milano Centrale.