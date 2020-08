Investe una donna e scappa: denunciato un anziano automobilista

E' stato rintracciato al termine di una breve indagine degli agenti della Polizia locale, l'automobilista che, nel pomeriggio di lunedì, ha investito una donna che stava attraversando sulle strisce all'incrocio tra via Paggi e via Ariosto, senza fermarsi a prestare soccorso.

Si tratta di un novantenne, poi denunciato per aver provocato un incidente stradale con feriti e fuga e per omissione di soccorso. La donna ferita, una 48enne che cadendo ha battuto il capo, è stata soccorsa dal 118 e ricoverata all'ospedale Sant'Andrea in codice giallo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 sotto gli occhi di diversi testimoni che, oltre a chiamare i soccorsi per aiutare la donna, hanno anche fornito importanti indicazioni agli agenti intervenuti per le indagini, tra cui la descrizione della vettura, una Punto blu e parte della targa. Quando gli agenti si sono presentati nella casa del 90enne, la vettura, oltre a mostrare segni compatibili con quelli dell'incidente, aveva il motore ancora caldo.