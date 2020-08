Via Dante, ancora rifiuti nei cortili delle case Atc. Simion: "Menefreghismo insopportabile"

Si stanno rivelando inutili gli sforzi dell'amministrazione comunale di ottenere decoro e rispetto delle regole sulla differenziata nell'area delle case popolari di via Dante. A distanza di pochi mesi dalla pulizia generale dell'area e da un secondo intervento di rimozione di nuovi rifiuti che erano stati abbandonati, l'immondizia sta tornando ad accumularsi nei cortili che confinano con l'area dell'Antico Ospedale, dove sono in corso importanti progetti di riqualificazione urbana.

L'immondizia viene abbandonata senza essere differenziate, Asm non raccoglie e dunque il cumulo di rifiuti aumenta di giorno in giorno. E, con le attuali temperature, aumenta anche la puzza che ammorba l'aria. Ma la rimozione straordinaria di rifiuti abbandonati ha un costo aggiuntivo per le casse comunali e non piò diventare una prassi.

"Sono stato poco fa in via Dante insieme alla Polizia locale - conferma il vice sindaco Massimo Simion -: questa situazione non può andare avanti. Abbiamo ripulito e sanificato l'area ma se non c'è la collaborazione dei residenti la situazione non migliorerà mai e dovremo trovare un'altra soluzione".

In uno dei cortili, tra l'altro è allestito il cantiere per la riqualificazione di Casa Berrina e la realizzazione delle Botteghe creative che dovranno ridar vita a una parte di via Galileo Ferraris, mentre è in procinto di partire anche il cantiere per la realizzazione del polo bibliotecario.

Ma la gestione dei rifiuti nelle case Atc dell'immobile resta davvero complesso. Tra l'altro alcuni locali dello stabile risulterebbero essere occupati abusivamente e la cosa non contribuisce a creare quel clima di collaborazione e rispetto che l'amministrazione ha chiesto ai residenti per migliorare la qualità della vita nel complesso.

"Se le cose non cambieranno - promette Simion - troveremo una soluzione diversa. Educazione e rispetto dei beni pubblici sono valori importanti e che devono essere alla base della convivenza civile".