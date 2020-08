Ingombranti e abbandoni selvaggi: ogni mese 450 operazione di recupero da parte di Asm

Dopo il fermo obbligato per lockdown, i due centri di multi raccolta rifiuti di Vercelli hanno ripreso la piena attività il 19 maggio.

A giugno, primo mese di piena operatività post emergenza, sono state conferite nei due siti ci corso Papa Giovanni Paolo II e di via Ettore Ara 63 tonnellate di rifiuti ingombranti, a fronte delle circa 47 tonnellate portate nello stesso periodo del 2019.

La ripresa delle diverse attività post emergenza ha prodotto un incremento dei prelievi a domicilio di rifiuti ingombranti, servizio che non si era comunque fermato nemmeno durante il periodo di emergenza Covid-19. Nel mese di giugno sono stati eseguiti 560 prelievi a fronte dei 319 svolti a giugno 2019.

"Permane purtroppo il problema dell’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico - rileva una nota di ASM Vercelli -: nel primo semestre 2020 l'azienda ha effettuato oltre 2.700 interventi per il recupero di rifiuti ingombranti abbandonati sul territorio, con una media di 450 operazioni di pulizia al mese da inizio anno".

Asm ricorda che, nel caso non fosse possibile per il cittadino recarsi nei due centri di multi raccolta per consegnare gratuitamente i propri ingombranti, è possibile prenotarne il ritiro gratuito a domicilio, compilando l’apposito modulo on line su www.asmvercelli.it o chiamando il Numero Verde 800 777171, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

"Abbandonare i rifiuti - concludono da Asm - comporta non solo danni all’ambiente, ma anche il rischio di incorrere in sanzioni da 50 a 500 euro".