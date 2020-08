Attacco frontale di Tiramani a Riva Vercellotti: tensione nel centro destra?

Un "siluro" in piena regola quello spedito all'indirizzo del consigliere regionale di Forza Italia, Carlo Riva Vercellotti, dal parlamentare leghista Paolo Tiramani che, partendo dalla diatriba sorta sull'approvazione della Legge Regionale 59 sulla Specificità Montana, passa ad attaccare Riva Vercellotti anche in relazione agli anni di presidente della Provincia.

Sulla Legge 59, fortemente voluta dal capogruppo della Lega in Regione, Alberto Preioni, si è consumata una netta frattura all'interno del centro destra regionale con il consigliere vercellese Riva Vercellotti che, oltre a non aver votato la parte economica della legge, in una nota stampa, era arrivato a invocare la secessione delle Provincie del Piemonte Orientale, suscitando una veemente reazione da parte del parlamentare leghista Paolo Tiramani.

«Sono molto sorpreso di questa posizione di Riva Vercellotti – commenta il deputato e sindaco di Borgosesia – in quanto la legge votata in Regione è un esempio di grande attenzione ai territori: il Piemonte, con questa normativa, si allinea a Veneto e Lombardia, che da sempre riconoscono le giuste compensazioni alle proprie provincie montane, rispettivamente Belluno e Sondrio (dove si produce un ingente quantitativo di energia idroelettrica a fronte di un notevole impatto ambientale, come nel VCO). In Piemonte, il cui Statuto riconosce il VCO come provincia al 100% montana, questa legge era discussa e attesa da tempo – continua Tiramani – e ora grazie in particolare alla Lega, che fonda il proprio pensiero politico sulla convinzione che le risorse debbano restare dove vengono generate, è finalmente diventata realtà: l’unico commento possibile, dovrebbe essere di grande soddisfazione e orgoglio».

Ma non è tutto: Tiramani sottolinea come la posizione di Riva Vercellotti, (per il quale i 500mila euro di compensazione riconosciuti a ciascuna delle altre provincie piemontesi non sarebbero equi a fronte della sostanziosa ricaduta economica sul territorio del VCO) contrasti con l’operato del politico nel corso del suo mandato come Presidente della Provincia di Vercelli: «Riva ha giustificato la propria contrarietà lamentando l’esiguità della compensazione per le province non montane, come Vercelli – continua Paolo Tiramani – ma questa sua presa di posizione risulta davvero curiosa se si pensa che negli otto anni in cui è stato Presidente della Provincia di Vercelli, Riva Vercellotti non ha fatto opere pubbloche, lasciando 11 milioni in cassa che ora Eraldo Botta sta trasformando in opere sul territorio, così come è indispensabile che faccia una pubblica amministrazione».

Valutazioni amare e trancianti, a seguito delle quali arriva poi l'affondo di Tiramani: «Criticare una misura come quella adottata con la Legge 59 solo a titolo di un risibile campanilismo, peraltro nemmeno sostenuto da un’azione concreta laddove ne avrebbe avuto la possibilità, colloca Riva Vercellotti nella schiera dei politici incapaci di concretizzare alcunché: il gap operativo che ha caratterizzato la sua conduzione della Provincia di Vercelli è eloquente – conclude il deputato - non dubito che, come lui stesso ha ammesso, anche questa volta sia risultato noioso nel sostenere le sue argomentazioni. L’ha sempre fatto, a tutti i livelli, per portare in Provincia soldi che però non ha mai speso... è dovuto arrivare Eraldo Botta per vedere cantieri nel vercellese».

Tiramani snocciola la lista dei lavori “sbloccati” dal nuovo Presidente: «L’elenco è lungo ma ce l’ho ben presente – prosegue il deputato – partendo da 1 milione e 100 mila euro per il Liceo Scientifico Avogadro Vercelli, e poi gli accordi in corso tra Comune e Inail su 8 milioni di euro per le Scuole innovative a Vercelli ex Caserma Garrone; in Valsesia – continua – abbiamo visto ripartire il Cantiere del Liceo Scientifico di Borgosesia per 700mila euro, l’Itis Lirelli con 800mila euro, il Liceo D’Adda a Varallo 450mila euro. Poi ci sono gli interventi sulla viabilità: entro settembre andrà in appalto l’illuminazione pubblica a led in tutte le strade provinciali per 1 milione, poi la rotonda di Saluggia euro 350mila euro circa, si sono fatti gli interventi sui ponti di Doccio e Trino per circa 5 milioni di euro e, in Valsesia, si sono messi a disposizione 2 milioni di fondi “fsc” per la difesa del suolo. Per tutto questo – conclude Paolo Tiramani - a Eraldo Botta è bastato meno di un anno da presidente. Non aggiungo altro».