Il corteo dei bikers per l'addio a Santarella

Un corteo di bikers accompagnerà, lunedì mattina, l'ultimo viaggio di Angelo Santarella, il motociclista morto la scorsa domenica in un incidente accaduto nel casalese.

Le esequie vengono celebrate alle 10, 30 in duomo a Vercelli, dove il feretro giungerà da Casale:attraversoii social, gli amici bikers si sono dati appuntamento per scortare il carro funebre nel viaggio, altri per accoglierlo sul sagrato con i motori a tutto gas. L'ultimo omaggio a un uono buono e disponibile, figura di primo piano nell'organizzazione dei raduni.

Santarella viveva a Vercelli e lavorava come autotrasportatore, faveva parte del gruppo biker “Wher Celt” di cui era presidente e, dopo il funerale, è previsto un rinfresco nella sede del club a San Germano.