"Vandalizzato il monumento in ricordo della strage dell'ex Opn"

I militanti vercellesi di CasaPound sabato mattina hanno provveduto a ripulire il monumento ai militi della RSI fucilati dai partigiani, che mostrava evidenti segni di vandalismo.

“Nella giornata di ieri ci siamo accorti che il cippo in ricordo dei caduti dell’eccidio dell'ospedale psichiatrico di Vercelli era stato vandalizzato” afferma il responsabile provinciale di CasaPound Roberto Milan. “I fiori erano stati rovesciati e le bandierine del monumento sradicate – prosegue Milan – abbiamo così deciso di recarci questa mattina sul luogo dove si trova il cippo per rimetterlo in ordine”.

“Non è la prima volta che il monumento crea malumori in città tra chi vorrebbe cancellare questa tragedia dalle pagine della storia - aggiunge - Non sappiamo se l’atto vandalico sia opera di individui annoiati o se si inserisca nell’ondata iconoclasta che ha già colpito altri monumenti nel nostro Paese ma come militanti di CasaPound faremo sempre da custodi di questo cippo commemorativo e ciò che simboleggia”.