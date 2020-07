Biella Chiavazza, bimba di 14 mesi si ustiona con latte bollente

Aggiornamento delle 14. Notizie confortanti arrivano direttamente dall'ospedale Regina Margherita di Torino. La piccolina ha riportato ustioni di secondo grado profondo sul 17 per cento della superficie corporea, è in discrete condizioni generali, è stata medicata e ricoverata al centro ustioni pediatrico della chirurgia pediatrica. La sua prognosi è di 20 giorni salvo complicazioni.

Nella tarda mattina in un alloggio di Chiavazza, la piccola stava gattonando per casa quando ha visto un asciugamano o similare pendere dal tavolo. Tutto in pochi secondi: incuriosita avrebbe tirato il panno dove era appoggiata una pentola con il latte caldo. Immediati i soccorsi e il volo al Regina Margherita.

La notizia delle 13,30. Non sono ancora note le cause dell'incidente avvenuto in mattinata in un'abitazione di Biella Chiavazza: una bimba di 14 mesi si è rovesciata addosso latte bollente. Avendo riportato gravi ustioni, è stata elitrasportata dal 118 al Regina Margherita di Torino, in codice rosso.