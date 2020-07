Scontro auto - moto: centauro in codice rosso

Ancora un motociclista ferito, nella giornata di venerdì, dopo lo scontro con un'auto.

L'incidente è avvrnuto nel primo pomeriggio a Oldenico: la dinamica dell'incidente è ancora da chiariare; sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e mezzi del 118 per i soccorsi: il motociclista, un uomo, è rimasto gravemente ferito ed è stato traspotato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in codice rosso.

Secondo le prime informazioni le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.