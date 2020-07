L'addio ad Angelo Santarella, morto a 32 anni. "Non dimenticheremo il tuo grande cuore"

Si svolgeranno lunedì mattina, alle 10,30 in Duomo, i funerali di Angelo Santarella, il biker 32enne morto domenica in un tragico incidente avvenuto nel vicino Monferrato.

Santarella, che dopo aver fatto diversi lavori, stata attualmente svolgendo l'attività di camionista, lascia la mamma Giusi e il papà Carmelo, il fratello Michele con la moglie Alessia, la compagna Elisa con i figli Eleonora e Gabriele.

Proprio quest'ultima ha dedicato un commosso ricordo al vercellese: “La mia felicità è volata via con te. Ci mancherai. A me e ai bambini che ti volevano tanto bene… Ci mancherai troppo... Ti ameremo per sempre. Elisa, Eleonora, Gabriele”.

E, in questi giorni di lutto, sono stati migliaia i post, i ricordi, le foto, i video condivisi dagli amici per ricordare "La Bestia" - il soprannome con cui Santarella era noto tra gli appassionati di moto. Un soprannome un po' rude per una persona che, invece, è ricordata da tutti come affettuosa, di cuore, simpatica e disponibile.

"Non ci vedevamo da un po', ma ci siamo sentiti qualche settimana fa e tu sempre travolgente con la tua voglia di vivere - ricorda un'amica -. Stamattina ho aperto gli occhi e speravo non fosse vero! Mi spiace davvero tantissimo, non te lo meritavi. Un ragazzo buono, di sani principi, senza malignità, semplice, un buon amico sincero con un grande cuore e amore per gli altri". Tanti degli amici e appassionati di moto saranno presenti all'ultimo saluto: chi volesse ricordare Santarella può farlo con un'offerta al club Wheer Celt di cui era stato presidente e punto di riferimento.