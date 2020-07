Fanghi puzzolenti dal bresciano a Balocco: sequestro e fascicolo in Procura

Il personale del Nucleo Ambientale della Provincia ha individuato e posto sotto sequestro circa 1.350 metri cubi di fanghi rinvenuti a Balocco, in un’area rurale nelle vicinanze della bretella autostradale A4, in zona golenale del Torrente Cervo.

Sul posto sono stati individuate due persone che, a bordo di mezzi agricoli, si accingevano a caricare, spandere e interrare in un vicino pioppeto i fanghi in questione.