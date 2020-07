"Del Riso... la Maratona": se ne riparla nel 2021

Fino all'ultimo hanno sperato di poter vedere gli atleti al via per una giornata di sport che, da anni, richiama moltissimi appassionati. Tuttavia non ci sono al momento le condizioni per correre in sicurezza "Del Riso... la Maratona" e così organizzatori e Comune di Santhià si vedono costretti a rinviare l'appuntamento al 2021.

Lo rende noto il sindaco della cittadina, Angelo Cappuccio: "Avevamo spostato la data della nostra "Del riso la Maratona" di Santhià dal 1° maggio al 13 settembre sperando che l'emergenza Covid-19 passasse del tutto. Abbiamo cercato di tener duro, pur vedendo che molte delle grandi competizioni podistiche venivano annullate, abbiamo voluto aspettare sperando che qualcosa cambiasse. Purtroppo allo stato attuale non ci sono ancora le condizioni per poter organizzare l'appuntamento podistico che ci tiene compagnia ormai da anni".