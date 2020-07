Incidente a Desana, auto infilzata dal guard rail

Grave incidente, poco dopo le 21,45 di giovedì, sulla SP 455 nel comune di Desana.

Per cause da accertare, una Lancia Y è uscita dalla carreggiata, impattando contro il guard rail che ha trapassato le lamiere trafiggendo la vettura.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Vercelli e i mezzi del 118. L’occupante dell'auto è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Vercelli dal personale sanitario, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro. Sul posto anche i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.