Upo: dalla Fondazione Intesa San Paolo 20 borse di studio

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha assegnato 20 borse di studio a studenti dell’Università del Piemonte Orientale. Il fondo messo a disposizione dalla Fondazione ammonta a 30.000 euro ed è stato destinato a studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2019/2020, non beneficiari di altre borse, che si trovano in comprovate situazioni di svantaggio economico, personale e familiare.

Le 20 borse di studio, di 1.500 euro ciascuna, sono state conferite a 16 studenti italiani e 4 stranieri (extra UE); in particolare ne hanno beneficiato 14 studenti iscritti a corsi di laurea triennale, 4 iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico e 2 iscritti a un corso di laurea magistrale.

I 20 beneficiari – 15 studentesse e 5 studenti – sono stati individuati da una Commissione mista, composta dal presidente della Fondazione, Claudio Angelo Graziano, da Davide Porporato, delegato del Rettore per il diritto allo studio, e dalla Marina Merlo, responsabile del Settore Didattica e Servizi agli studenti dell’Ateneo.

Per far fronte alle esigenze di tutela della salute la Commissione ha deciso di non procedere alla cerimonia pubblica in presenza, optando per il trasferimento immediato dei fondi agli studenti, anche per dare un aiuto concreto e immediato alle famiglie in questo momento di grande difficoltà economica.

«Il supporto della Fondazione Intesa Sanpaolo è giunto provvidenziale in questo periodo in cui stiamo cercando di arginare gli effetti sociali della pandemia, ma non solo», afferma il Rettore dell’UPO, prof. Gian Carlo Avanzi. «Nell’anno accademico appena concluso abbiamo sofferto una fortissima riduzione di borse di studio da parte dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, che di fatto ha penalizzato studentesse e studenti di talento. Queste borse FISPO hanno portato ossigeno inatteso e permesso a venti giovani di proseguire nel loro disegno di vita; l’UPO ringrazia e garantisce un corrispettivo in termini di formazione di alta qualità».

Tra le finalità della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sono previsti anche interventi a favore dell'istruzione, dell'arte e della cultura, con particolare riguardo a situazioni di difficoltà e disagio. In tal senso la Fondazione ha sviluppato da diversi anni collaborazioni con più di 40 Atenei, elargendo quasi 2500 contributi di studio a favore di studenti in condizioni di svantaggio.

«Ci rende particolarmente orgogliosi avere la possibilità di accompagnare al successo formativo studenti in difficoltà. Favorire il diritto allo studio di giovani in condizioni economiche e familiari svantaggiate non rappresenta solo un concreto segnale di attenzione, di vicinanza e di sensibilità sociale ma anche un mezzo per contribuire a realizzare un vero e proprio investimento a favore dell’intera società», questo il messaggio del Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Claudio Angelo Graziano.