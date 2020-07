"Auguri Mariuccia, splendida centenaria"

Riceviamo e pubblichiamo.

Si può ben dire che il tempo per Mariuccia Sicco non sembra essere passato, chi la conosce la ricorda così come è da sempre!

In molti si chiedono il segreto che l'ha portata a compiere cent'anni in buona salute, ancora attiva e partecipe della vita del suo paese e attenta a cosa succede in Italia e nel mondo.

Si può ben dire di lei che è stata la testimone di tutti gli avvenimenti che hanno contraddistinto il cosiddetto secolo breve e innumerevoli sono i ricordi che mantiene ancora intatti e lucidi.

La sua vita non è stata facile, ma la differenza l'ha fatta la sua famiglia, sempre molto unita e solidale: un marito, Pietro, e due figlie, Franca e Carla, sempre presenti e premurose e la gioia dei nipoti e dei pronipoti a lei molto legati.

Mariuccia ha sempre svolto il lavoro da contadina, doppiamente faticoso per una donna perché affiancava alle dure attività manuali nei campi le faccende domestiche.

Eppure a vederla oggi viene spontaneo affermare che il tempo non l'ha scalfita, non l'ha piegata, conserva infatti ancora la sua naturale eleganza e il suo bel portamento così come in una foto del 1936 che la ritrae sedicenne all'oratorio, unica sopravvissuta di quel numeroso gruppo di compagne di cui conserva bei ricordi.

Alla festa organizzata in casa dalle figlie in suo onore era presente il parroco don Luciano Pasteris che ha officiato la messa e ha sottolineato quanto sia importante la Provvidenza nella vita delle persone e per questo bisogna ringraziare e lodare Dio. Il sindaco, Massimo Pissinis, ha portato i saluti di tutta la comunità civile di Moncrivello e ha evidenziato il valore di questo traguardo. Erano presenti anche le numerose operatrici del Consorzio Socio Assistenziale Cisas che in questi anni hanno seguito con professionalità e dolcezza Mariuccia permettendole di trascorrere in autonomia e indipendenza la propria vita. Numerose le attestazioni di stima, affetto e partecipazione da parte dei vicini e dei compaesani. Se passando da Moncrivello vedete passeggiare una signora alta e fiera, accompagnata dalla badante, signora Elena, sappiate che è la centenaria Mariuccia, ma cento anni non li dimostra per niente!