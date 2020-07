Crisi post Covid: dal Comune contributi per le famiglie in difficoltà

Interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie provate dall'emergenza Covid e dalla crisi economica successiva.

Dopo gli aiuti alle piccole e attività produttive del territorio, l’Amministrazione Comunale vara ora un'iniziativa di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà. Contributi volti a evitare sfratti per morosità per mancato pagamento di canoni di locazione e/o spese condominiali o esecuzioni immobiliari e il depotenziamento o il distacco per morosità delle utenze domestiche; ma volti anche a garantire alle famiglie con minori che non abbiano già percepito analogo intervento erogato dall’INPS (bonus baby sitter) una compartecipazione al pagamento delle spese sostenute per attività educative o ludico ricreative (centri estivi privati, baby sitter, ecc..) e fornire la possibilità di effettuare spese indispensabili e indifferibili documentate (spese sanitarie, spese per beni di prima necessità, finanziamenti per beni necessari, ecc..);

Hanno diritto a presentare domanda i residenti nel Comune di Vercelli che abbiano subito dal mese di marzo 2020 una riduzione del reddito familiare a seguito di: licenziamento intervenuto negli ultimi 6 mesi; attivazione Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato; interruzione di tirocinio lavorativo; chiusura attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc..) e abbiano un saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 30.06.2020, inferiore a euro 2.000 euro per persona e comunque fino a ad un massimo di euro 6.000 euro per nucleo familiare.

Le persone in possesso dei requisiti indicati al punto precedente, potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda predisposto dal Servizio sociale scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Vercelli – www.comune.vercelli.it - oppure ritirabile allo sportello del Settore Politiche Sociali sito in Piazza Municipio n. 9 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.

Le domande debitamente compilate e correlate della documentazione prevista dovranno essere presentate dalle ore 9 del giorno 30 luglio alle ore 12 del 31 agosto compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vercelli: www.comune.vercelli.it nella sezione “Sportello OnLine del Comune” i consegnando la domanda all’Ufficio Protocollo sito al piano terra del Palazzo Municipale, Piazza Municipio n. 5.

Per informazioni è possibile contattare il Settore Politiche Sociali al numero 0161/596512 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.