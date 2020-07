Orto: trapianto autunnale con il "Distillato di Legno BioDea". Un prodotto naturale, organico e biologico che rispetta l'ambiente

Questo estratto vegetale viene ricavato esclusivamente dalla legna vergine tramite un processo di estrazione a differenti gradienti di temperatura. E' un prodotto naturale, organico e biologico ma soprattutto mantiene il pieno rispetto dell'ambiente e della salute senza lasciare residui aumentando i valori nutraceutici. Si consideri che ogni litro di Distillato di Legno BioDea contribuisce al sequestro di 1,5 kg di CO2.

Si parla sempre di economia circolare ma quante volte è realmente applicata? Con il Distillato di Legno BioDea certamente sì! Dalla natura alla natura.

Il Distillato di Legno BioDea è un induttore di resistenza efficace, composto da più di 300 sostanze organiche che lavorano sinergicamente per aumentare la resistenza della pianta nei confronti di agenti biotiti e stress ambientali migliorando la crescita delle coltivazioni rafforzando l'apparato radicale e, grazie al suo odore di torbato, rende sgradevole l’ambiente a molti insetti dannosi per la pianta.

La tesi del dott. Moratelli - Università di Siena testimonia gli effetti ecofisiologici del Distillato di Legno BioDea su una specie orticola: l'insalata. Il risultati consentono di concludere che il trattamento fogliare con il Distillato di Legno BioDea ha un effetto positivo importante nel contenuto della clorofilla (+50%) in piante di lattuga canasta ed un ulteriore + 7% con il BioDeaFlavor con aggiunta di lecitina di soia (per magguori informazioni questo è il link della pubblicazione: https://www.biodea.bio/website/wp-content/uploads/2020/05/tesi-Dott.moratelli-universit%C3%A0-di-Siena.pdf

Agosto, settembre e ottobre sono mesi in cui puoi ancora fare l’orto. Prima dell’arrivo dell’inverno c’è tempo per coltivare moltissime verdure autunnali, da gustare subito o da portare sulla tavola verso gennaio/febbraio. Piante capaci di resistere anche alle basse temperature, che regaleranno colori e sapori alla tua cucina.

Ad agosto puoi dedicarti alla coltivazione del radicchio precoce, del finocchio e dei cavolfiori. A settembre, invece, è tempo di trapiantare la lattuga, il sedano e le innumerevoli e coloratissime varietà di cavolo. A ottobre spazio a indivia riccia, verze, catalogna, porro e scarola.

Al link https://www.biodea.bio/portfolio-item/ si possono trovare le schede culturali di tantissimi prodotti. Vediamo ora come procedere per un trapianto nell'orto.

1) fare bagnetto al plateau con soluzione 1/400 (2,5 ml in 1 litro di acqua) per pochi minuti e poi mettere a dimora

2) irrigazione al suolo: utilizzare 2 -2.5 litri di distillato per 1000 mt lineari di filare in soluzione 1/200 (5 ml in 1 litro di acqua) - 1/300 (3,3 ml in 1 litro di acqua). Questa operazione sviluppa i micro organismi nel suolo e rende disponibili alla pianta i vari sali presenti nel suolo, macro e micro elementi (fosforo, potassio, ecc…) e favorisce l’aumento delle difese endogene della pianta nei confronti degli agenti patogeni.

3) Irrigazione fogliare; 1 volta a settimana dare in concentrazione 1/400 (2,5 ml in 1 litro di acqua) questa operazione serve per potenziare la pianta e renderla più vigorosa.

Nel video l'intervista in campo all'imprenditore agricolo Antonio Iscaro – Arezzo.

