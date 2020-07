Auto nel burrone: migliora la vercellese ferita

Sono migliorate, per fortuna, le condizioni della donna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla strada tra Scopello e Mera, avvenuto nella tarda mattina di martedì.

La donna, una vercellese di 71 anni, era in auto con il marito di 73 anni e stava percorrendo la strada che sale all'Alpe quando la vettura è finita fuori strada, ribaltandosi in un burrone. Soccorsa e portata d'urgenza a Novara, dove è stata ricoverata in codice rosso, la donna è per fortuna migliorata con il passare delle ore. Resta in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Buone anche le condizioni del marito che, nell'incidente, aveva riportato contusioni lievi e che è stato ricoverato a Borgosesia.