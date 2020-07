Luna Park: nuovo appuntamento per i ragazzi disabili

Ancora una pre-apertura tutta per loro questa sera al Luna Park di Vercelli: i ragazzi diversamente abili e i loro accompagnatori dalle 19 alle 20,30 avranno tutte le giostre gratuitamente a loro disposizione, grazie all’interessamento degli assessori Mimmo Sabatino e Ketty Politi e alla grande disponibilità dei giostrai.

“Sono molto contento di questa seconda opportunità di svago per i nostri ragazzi speciali” – spiega l’assessore Sabatino – “L’esperienza del venerdì dell’inaugurazione è stata accolta con vero entusiasmo e a grande richiesta mi sono attivato per concedere il bis. Abbiamo contattato i giostrai che anche questa volta hanno risposto dimostrando la consueta sensibilità”

Vi è molta soddisfazione da parte dell’assessore anche per la buona riuscita di questa edizione del tradizionale Luna Park dedicato alla Festa Patronale. “Non solo vi è stata un’ottima affluenza di pubblico, ma sono state rispettate puntigliosamente tutte le norme igieniche di contenimento del Covid. Abbiamo dimostrato che Vercelli può ripartire se si lavora con serietà e impegno”

Il prossimo appuntamento da non mancare è per domani, giovedì 30 alle ore 23,30 per i consueti fuochi d’artificio.