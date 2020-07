L'Asl cerca spazi e personale per il Cup: i bandi

È fissato per il 30 luglio il termine per aderire alla manifestazione di interesse indetta dall’Asl di Vercelli per trovare un luogo da affittare in cui poter svolgere l’attività istituzionale del CUP.

Una ricerca di mercato, avviata lo scorso 14 luglio, per accertare la presenza di soggetti interessati a cedere in affitto uno stabile con una superficie utile minima di 600 metri quadri, interamente su piano terra, in zone limitrofe o adiacenti l’ospedale Sant'Andrea di corso Mario Abbiate a Vercelli.

I soggetti interessati potranno trovare tutte le informazioni utili sul sito dell’Asl di Vercelli/ sezione gare. La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli entro e non oltre le 13.30 del 30 luglio, via pec all’indirizzo aslvercelli@pec.aslvc.<wbr></wbr>piemonte.it

In parallelo è stata indetta una selezione, attraverso i centri per l’impiego di Vercelli e Borgosesia, per reclutare 4 unità di personale per implementare l’organico, da impiegare proprio nelle attività di front office del CUP. Sul sito dei centri www.lavorovercelli.it/<wbr></wbr>offerte-di-lavoro/ è pubblicato l’avviso a cui è possibile candidarsi esclusivamente on line. Saranno ritenute valide solo le domande presentate dalle ore 00.01 del 29/ luglio alle ore 13 del giorno 30 luglio; le istanze pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro.