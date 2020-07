Rischio di cedimento: Cigliano deve chiudere la scuola materna

Fessure e cedimenti differenziali della struttura. Dopo aver ricevuto dai tecnici i primi risultati di accertamenti e verifiche statiche, il Comune di Cigliano si vede costretto a chiudere la Scuola dell'Infanzia Ortensia Marengo "per preservare l'incolumità e la sicurezza all'interno della struttura", come si legge in una nota dell'amministrazione comunale.

"Con il parere unanime dei professionisti esterni incaricati di tale verifica e del responsabile del procedimento in corso si è ritenuto doveroso effettuare la chiusura temporanea dell'edificio, in attesa di completare le verifiche relative allo stato dello stesso, in base agli elementi emersi dall'indagine - prosegue la nota del Comune -. Già da tempo avevamo avuto modo di constatarne le condizioni pericolose ma, a causa del Coronavirus, siamo stati obbligati a rimandare i controlli dopo la fine della quarantena. In questi giorni ci sono arrivati i primi tristi risultati delle perizie svolte. Stiamo ancora attendendo gli esiti di analisi più approfondite ma, per il momento, ci troviamo costretti a chiudere l'edificio fino a data da stabilirsi. Vedendo l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico ci stiamo già adoperando per trovare una soluzione, così da non bloccare il servizio".