Marito e moglie sono rimasti feriti, nella tarda mattinata di martedì, in un incidente accaduto a Scopello, verso Mera. Per cause ancora ignote, la vettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada, finendo un dirupo. Marito e moglie sono entrambi feriti, lui in modo non grave, mentre lei è in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale del 118.

Notizia in aggiornamento