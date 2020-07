Scontro tra auto e moto: ragazzo in ospedale

Scontro tra auto e moto, nella notte, in centro a Crescentino. Poco prima delle 2 e 30 di martedì 28 luglio, una Panda alimentata a metano e una moto Suzuki si sono scontrate all'altezza del civico 4 di via Po: dopo l'urto la motocicletta è rimasta parzialmente incastrata sotto la vettura e il giovane che era in sella è rimasto ferito.

Sul posto, per i soccorsim, sono intervenuti una squadra dei Vgili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e i mezzi del 118.

Il personale dei Vigli del Fuoco, mediante un'apposita strumentazione, ha verificato che non vi fossero fughe di gas e ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Ad aver la peggio il ragazzo in sella alla moto, un giovane 2000, trasportato in ambulanza in codice verde al Dea dell’ospedale di Chivasso per gli accertamenti del caso. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione cittadina.