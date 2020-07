Rovinosa caduta dalla bici, vicino alla Cascina Ranza

Ambulanza e Vigili del fuoco sono intervenuti, alle 17 circa, per soccorrere una persona anziana, ritrovata in un campo poco dopo la curva della cascina Ranza, in corso Novara.

Secondo i primi accertamenti, la persona era rimasta ferita dopo una poco dopo una caduta dalla bicicletta.

In collaborazione con il personale sanitario del 118, intervenuto in posto, I Vigili del fuoco hanno prestato le prime cure del caso. Successivamente il ferito è stato trasportato sull'ambulanza verso l’ospedale di Vercelli.