Auto precipita nel burrone per 40 metri

E' carambolata nel dirupo, ribaltandosi più volte, per una quarantina di metri la vettura coinvolta in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 12, sulla strada che da Scopello porta all'Alpe di Mera.

A fermare la discesa del mezzo un grosso albero, contro il quale l'auto si è schiacciata e che ha evitato un volo ancora peggiore. Complicati i soccorsi dei coniugi che erano a bordo dell'auto: squadre dei Vigili del Fuoco di Varallo e Alagna hanno dovuto raggiungere la vettura per consentire il recupero dei feriti e la messa in sicurezza dell'area. Un intervento che ha coinvolto anche a Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino. Sul posto il soccorso sanitario del 118, Carabinieri e Polizia locale per i rilievi. Secondo le prime informazioni, sono particolarmente gravi le condizioni della donna che si trovava a bordo della vettura insieme al marito, ferito, invece, in modo lieve.