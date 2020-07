Come presentare il vino e aprire la bottiglia correttamente

Quante volte avete indugiato di fronte a una buona bottiglia di vino perché assaporarlo da soli non è come gustare un bicchiere in compagnia? La produzione di questa bevanda alcolica affonda le radici in epoche remote.

Pensate che persino gli antichi romani conoscevano le tecniche per la coltivazione della vite e la produzione di liquidi fermentati e realizzati con modalità simili alla moderna vinificazione.

Allora il vino era presente in ogni banchetto, spesso diluito con l'acqua a seconda della stagione e dei gusti dei commensali, servito dai cosiddetti "haustores", praticamente dei sommelier, capaci non solo di servire, ma anche di catalogare in base alla qualità e alle caratteristiche di ogni bottiglia.

Oggi, si può dire a cuor leggero che questa bevanda alcolica millenaria permette di scoprire nuovi mondi e numerose storie appartenenti ai secoli passati: godersi un calice significa conoscere il territorio, da cui proviene, e le persone che, con amore e dedizione, svolgono il loro lavoro da decenni.

Aprire una bottiglia in compagnia durante la cena o il pranzo in famiglia o insieme ad amici si trasforma in un momento di convivialità che, assieme al cibo presente sulla tavola, crea l'atmosfera perfetta per creare ricordi indelebili.

Oggi, tra l'altro, grazie all'amore per la tradizione e per la cultura del vino, diverse associazioni offrono la possibilità di seguire corsi per diventare sommelier anche a distanza , facendo conoscere sul territorio questa professione sempre poco considerata, ma comunque essenziale laddove ci sono dei piatti da degustare.

Ciò nonostante, se non avete in mente di intraprendere questo percorso, ma al tempo stesso siete curiosi di capire come presentare, aprire correttamente e servire una bottiglia di vino, in questo articolo vi diamo qualche consiglio utile per stupire i commensali: seguiteci con la lettura più in basso.













Gli strumenti di cui avrete bisogno

Ogni appassionato di vino che si rispetti deve avere nel cassetto della cucina almeno alcuni dei seguenti attrezzi utili al corretto servizio, anche se si tratta di doverlo degustare a casa, quindi senza i crismi di un ristorante stellato.

Innanzitutto, un oggetto indispensabile è il cavatappi: ecco , questo strumento è fondamentale per garantire un corretto svolgimento di tutte le operazioni successive. Spesso dispone di un coltellino utile a incidere la capsula che tiene fermo il tappo, e anche del cosiddetto "verme", ossia la spirale che va inserita nel sughero, per poterlo sfilare facilmente.

In più, un accessorio che vi farà fare bella figura è il secchiello per il ghiaccio, da utilizzare prevalentemente per il servizio dei vini bianchi, spumanti o rosati, perché i rossi è preferibile degustarli sempre a temperatura ambiente o seguendo le indicazioni fornite sull'etichetta.

Facendo una breve ricerca su Internet ne troverete di diversa fattura, forma e resistenza: noi vi suggeriamo di optare per una soluzione compatta, di design e al tempo stesso elegante, cioè che aggiungerà un quid a ogni situazione.

Infine, ultimi accessori, ma non per importanza, la pinza per l'estrazione del tappo di sughero, consigliata soprattutto a quanti vogliono evitare di far cadere trucioli all'interno del liquido, e lo stopper, che garantisce la chiusura perfetta, mantenendo la pressione intatta all'interno della bottiglia già aperta.





Maneggiare correttamente la bottiglia

Fin da quando la prelevate dalla cantina o dall'armadio refrigerante, bisognerà pulire il corpo con l'ausilio di un tovagliolo e posizionandolo in orizzontale, così da smuovere gli eventuali sedimenti.

La bottiglia si impugna prendendola dal fondo, dove solitamente è situato un incavo progettato anche per facilitare queste operazioni, poiché è piuttosto profondo a causa dello spessore del vetro.

Nel caso in cui il peso sia eccessivo, potrete aiutarvi anche con l'altra mano poggiando e dirigendo il collo della bottiglia, ma mai il corpo, perché rischierete di perdere il controllo con il rischio di e potreste farvi del male.





Presentare il vino a tavola

A prescindere da qualsiasi servizio stiate effettuando, prima di versare il vino nei calici già disposti sulla tavola, presentate la bottiglia, raccontando un po' la storia, la produzione, le qualità della bevanda alcolica e le motivazioni per cui avete scelto proprio questa opzione tra tante.

Perciò, dovrete prepararvi in anticipo, facendo una breve ricerca delle informazioni più importanti. Dopodiché, preparate il tovagliolo per asciugare la bottiglia dall’acqua, il secchiello col ghiaccio all'interno e prendete il cavatappi: è giunto il momento della mescita.





Apertura della bottiglia e il servizio

Queste operazioni finali andranno eseguite con particolare attenzione, perché renderanno scenico il servizio consentendo di creare quell'interesse nel commensale affinché pregusti il sapore del vino già durante la mescita.

Una volta aperta la bottiglia utilizzando il cavatappi, riempite il bicchiere senza mai superare un terzo della sua altezza, quindi effettuate una piccola rotazione evitando il gocciolamento, oppure utilizzate il tovagliolo asciugando le eventuali gocce residue sul collo.

Ora potrete finalmente assaporare il vino in compagnia, gustando l'abbinamento che avete scelto con il piatto principale.