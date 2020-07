Passeggiate nel mistero: ultimo appuntamento prima della pausa estiva

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con le Passeggiate nel Mistero a Vercelli Itinerario 1 nel cuore del centro cittadino in programma per mercoledì 29 luglio con partenza alle ore 21.

Le passeggiate sono condotte da Gian Luca Marino, scrittore e reporter del mistero in collaborazione con le Guide Turistiche abilitate di Vercelli che cureranno per ogni tappa una breve introduzione storica, prendono spunto da libri, ricerche, appunti e testimonianze raccolte dall’autore nei due libri "Vercelli Misteriosa" e "Vercelli Misteriosa 2" Effedì Edizioni e vengono arricchite da storie e narrazioni inedite sempre basate sulla tematica del mistero.

Itinerario

1 – Piazza Cavour: ritrovo sotto al monumento, introduzione alla passeggiata. Storie di fantasmi e leggende legate alla piazza cuore di Vercelli. I palazzi e le case del centro storico cittadino trasmettono misteriose sensazioni. Lo spirito della città e le storie di spettri che si aggirano tra queste vie nascosti all’interno di insospettabili abitazioni.

2 – Piazza d’Angennes: sedute spiritiche, infestazioni fantasmi, leggende e gialli storici.

3 – Piazza del Tribunale: alla scoperta della leggenda del Fiume di Ossa; la misteriosa storia del teatro dei Nobili

4 – Piazza San Marco: antiche storie del mistero, alla scoperta di inquietanti presenze spettrali e altre storie del mistero nelle vie adiacenti

5 – Sant’Andrea: i misteri e le leggende della Basilica.

Il ritrovo è alle 20,:45 in piazza Cavour sotto al monumento

Modalità e prenotazioni secondo disposizioni covid-19: numero massimo di partecipanti 20 persone; costo a persona: 10 euro

Modalità di pagamento: in loco prima di iniziare la passeggiata con denaro dell’esatto importo (10 euro) in contanti; verrà rilasciata regolare ricevuta

on line tramite sistema Paypal o Carta di Credito, metodo consigliato e preferibile. Il link per il pagamento elettronico verrà inviato via mail dopo la prenotazione

Secondo le disposizioni vigenti covid-19, tutte le proposte si svolgeranno in piena sicurezza, attenendosi scrupolosamente a queste regole:

Obbligo di prenotazione da inviare tramite mail entro le ore 17 del giorno precedente la proposta. Non verranno accettate persone senza prenotazione: la mail alla quale inviare la prenotazione è passeggiatenelmistero@gmail.com e in essa si dovrà indicare: itinerario scelto con relativa data / nome e cognome di ogni partecipante / numero di telefono di riferimento

è necessario presentarsi muniti di mascherina e gel mani

non saranno accettate persone con evidenti sintomi influenzali o difficoltà respiratorie.

– durante la passeggiata tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e rispettare le misure di distanziamento sociale.