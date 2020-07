Lozzolo, il sindaco Sella entra in Fratelli d'Italia

"L'adesione di Roberto Sella a FDI suggella un percorso di avvicinamento di numerosi amministratori locali al progetto politico di Giorgia Meloni e rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio - si legge in una nota - Da sempre attento e attivo nel suo territorio, il sindaco di Lozzolo, al secondo mandato amministrativo, rappresenta il sindaco più giovane di Fratelli d'Italia nel territorio provinciale e sarà garanzia di esperienza amministrativa nelle fila di un partito sempre più in crescita e sempre più impegnato nella buona amministrazione".

Dal canto suo Sella aggiunge: “La possibilità di poter portare il mio contributo per migliorare il nostro territorio, in modo solido, anche in base all’esperienza maturata e a persone valide, è lo stimolo che mi ha spinto ad entrare in FDI”.

Al partito di Giorgia Meloni, dato in forte ascesa a livello nazionale, starebbero guardando con attenzione molti amministratori locali, provenienti per lo più dall'area di Forza Italia. Nei giorni scorsi si è molto parlato di una possibile adesione a FdI persino del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e di Carlo Riva Vercellotti, consigliere regionale con una lunga carriera politica alle spalle tra gli Azzurri. Il tempo dirà se si sia trattato solo di voci o se nelle indiscrezioni ci sia qualche fondamento.