Schianto a Ghislarengo, motociclista gravissimo

Ancora un grave incidente, nel tardo pomeriggio di domenica, che ha coinvolto un motociclista.

È successo a Ghislarengo dove, secondo le prime informazioni, si sono scontrate un'auto e due moto.

La vettura viaggiava in direzione di Gattinara, le moto in senso contrario. La dinamica dell'incidente non è chiara ed è al vaglio delle forze dell'ordine.

Ad avere la peggio uno dei centauri, soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero al Maggiore della Carità di Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Notizia in aggiornamento