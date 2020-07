Dolore e incredulità per Angelo, morto a 32 anni

Incredulità e grande dolore, tra i tanti amici, per la tragica morte di Angelo Santarella, il centauro 32enne di Vercelli che ha perso la vita poco dopo le 12 di domenica in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Cereseto, nel vicino casalese.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, il vercellese, in sella alla sua moto, ha invaso la corsia opposta, mentre percorreva la provinciale 457 tra la Madonnina a Moncalvo in direzione Casale, schiantandosi contro una Panda condotta da un giovane di Torino.

Secondo le forze dell'ordine nessuno dei due mezzi viaggiava a velocità elevata; l'ipotesi è che al centauro vercellese possa essere stato fatale un attimo di distrazione o un malore o un colpo di sonno. Dopo il frontale Santarella è stato sbalzato dalla moto, finendo su una cuneetta e sbattendo violentamente. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, mentre i due occupanti della Panda, lievemente feriti, sono stati portati in ospedale a Casale per accertamenti e visite dal personale del 118, intervenuto per i soccorsi insieme ai carabinieri.

Tantissimi gli amici che, increduli, hanno voluto dedicare un ricordo e un pensiero a un ragazzo appassionato di moto, molto attivo nell'organizzazione dei raduni e sempre pronto a condividere momenti di allegria.