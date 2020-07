Campeggiatori abusivi e vandali nella chiesetta: non c'è pace per Leri

"Dopo tutto quello che stiamo facendo... stamattina abbiamo trovato questo! Un gruppo che bivaccava dalla sera prima, con fuoco acceso (rischiando di

incendiare tutto), porte spostate e buttate a terra, cartacce, spazzatura, bottiglie di alcolici buttate nei cortili.... E soprattutto un grave, gravissimo danno all'interno della chiesa... (qui non sappiamo chi sia stato)". Ennesimo sfregio al borgo di Leri e nuovo sfogo, pubblicato sui social, da Roberto Amadé, fondatore e attivo componente dell'associazione L.E.R.I che si sta impegnando per valorizzare e recuperare lo storico borgo del conte Cavour.

Allertati da un collaboratore, i soci del sodalizio hanno trovato nell'area del borgo campeggiatori abusivi - che avevano piantato le tende e trascorso la notte nell'area. Ma, soprattutto, i volontari hanno trovato nuovi, gravi danni all'interno della chiesetta, più volte finita nel mirino di vandali. I campeggiatori sono poi stati fatti sgombrare dalle forze dell'ordine intervenuti nel borgo, mentre non è stato possibile accertare chi avesse causato i danni all'interno della chiesetta.

"Abbiamo allertato i carabinieri - prosegue il post - e fortunatamente era presente anche l'esercito, impegnato per un'esercitazione... Ci hanno aiutato molto e ci hanno dato disponibilità per una stretta collaborazione. Ma dobbiamo chiudere al più presto l'area e non avere più tolleranza per chi viola le regole. Ora basta".