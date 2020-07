Una influencer romana per promuovere (gratis) la Valsesia

Paolo Tiramani aveva lanciato l’invito a Chiara Ferragni, dopo l’operazione Uffizi, affinché venisse ospite in Valsesia per far conoscere al grande pubblico la nostra bella valle. Se l’influencer milanese, per ora, ancora non ha risposto, sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che invece hanno contattato il deputato valsesiano per esprimere il loro interesse all’iniziativa: c’è chi già conosce il territorio, e chi invece è desideroso di scoprirlo dopo aver visto le meravigliose immagini di montagne e boschi incontaminati, così come dei preziosi luoghi d’arte che costellano tutta la zona.

«La prima a contattarmi – racconta Paolo Tiramani – è stata Francesca Brienza, che sta effettuando un tour su tutto il territorio italiano, per promuovere le bellezze del nostro Paese. In questo contesto, sarà presto presente anche in Valsesia, per conoscerci e farci conoscere ai numerosissimi followers dei suoi profili social. Il tutto a titolo gratuito. Saremo dunque felici di accompagnarla a visitare la Valle, sicuri di riuscire a farla innamorare delle nostre montagne che, oltre alla bellezza naturale, sono in grado di offrire anche riservatezza, tranquillità e tanto confort».

Attrice nei Cesaroni, Un Medico in Famiglia e Don Matteo, conduttrice televisiva e volto di Roma Channel, Francesca Brienza è ospite assidua di trasmissioni come Tiki Taka e Quelli che il calcio. Compagna di Rudi Garcia e titolare del seguitissimo profilo Instagram @brienzina.

«Francesca sarà a Borgosesia a fine agosto – conclude Tiramani – intanto in Valle arrivano i primi vincitori di VACANZEINVALSESIA, pronti a conoscere il nostro territorio e i nostri prodotti. Ma stiamo anche registrando un aumento di interesse intorno alla Valsesia, dopo il grande concorso delle scorse settimane: in questo periodo i contatti sui siti che promuovono la nostra valle stanno aumentando considerevolmente, così come le presenze di turisti soprattutto nei fine settimana. Per agosto ci aspettiamo tanti arrivi, fiduciosi che le VACANZEINVALSESIA diventeranno un “must” per gli italiani».