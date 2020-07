Stazione idrometrica, avanti con il progetto di recupero

Sopralluogo di Provincia, Regione e proprietà, nel pomeriggio di venerdì, alla Stazione Idromedrica di Santhià, per la quale si stanno aprendo opportunità di recupero e valorizzazione in chiave turistica.

Per l'operazione, una volta steso un progetto preliminare, si dovrà passare poi alla ricerca di un rilevante finanziamento per recuperare la Stazione Idrometrica e trasformarla in sede di appuntamenti culturali e in un polo di attrazione turistica del territorio.